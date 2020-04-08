«Краски Чувашии» приглашают участников

Полюбившийся многим жителям и друзьям республики конкурс «Краски Чувашии» стал масштабным фестивалем всероссийского уровня. К уже традиционным конкурсным направлениями, среди которых художественное творчество, фотомастерство, вокально-инструментальное и танцевальное искусство, добавлены литературный конкурс, конкурс исследований в области краеведения и генеалогии.

Куратор фестиваля, член президиума Генсовета партии «Единая Россия» Алёна Аршинова отметила, что участвовать в «Красках Чувашии» могут дошколята, школьники, члены молодёжных общественных организаций, а также учителя, преподаватели, воспитатели, педагоги-организаторы, методисты и библиотекари. Для участия необходимо подготовить творческую работу, загрузить её на сайт фестиваля (https://kraski-chuvashii.ru/), предварительно заполнив анкету.

В 2019 году на участие в конкурсе было подано 5229 заявок из 302 населённых пунктов страны. Среди лидеров по количеству участников были Чебоксары и Новочебоксарск. Оценивало конкурсные работы компетентное жюри в составе 45 ведущих специалистов в сфере образования, культуры и искусства из Чувашской Республики, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани.Источник: оргкомитет фестиваля «Краски Чувашии».