В Шумерле прошел рейд по выявлению нарушителей режима самоизоляции

Сегодня в Шумерле проходил большой совместный рейд представителей городской администрации и правоохранительных органов по улицам города с целью выявления нарушений режима самоизоляции горожанами. 5 групп проверяющих распределились по всему городу. Несмотря на то, что городские улицы были малолюдны, нарушители все же встречались. Некоторым из них выписывались предупреждения. При повторном выявлении нарушения режима самоизоляции этим лицам уже будет выписан штраф.

В основном, рейд носил предупредительный и разъяснительный характер. Подробнее о рейде читайте в ближайшем номере газеты от 10.04.2020 г.