7 апреля – Всемирный день здоровья

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения.

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение провозгласить 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб. Но сейчас, когда планета переживает пандемию коронавируса, многократно возросло значение труда медицинских работников всех специализаций.

Обычно в День здоровья во многих медучреждениях проводятся лекции о здоровье, конференции, распространяются печатные материалы, проводятся благотворительные марафоны, акции. Для привлечения внимания общественности организуются забеги, велозаезды, спортивные мастер-классы.

Сегодня проведение масштабных акций невозможно: медики по всему миру выступают с призывом оставаться дома, помочь остановить эпидемию.

Несколько рекомендаций по сохранению физического и психического здоровья:

Соблюдайте режим дня. Высыпайтесь! Взрослый человек должен спать не менее 7-8 часов в сутки, дети и подростки – 9-13 часов. Во сне восстанавливаются ресурсы организма, происходит накопление энергии для следующего дня.

Правильно питайтесь. Регулярное, сбалансированное питание – залог физического и психического здоровья. Пейте больше чистой воды, не переусердствуйте с крепким чаем и кофе. Ограничьте употребление алкоголя.

Избегайте зависимостей – пищевой, алкогольной, наркотической, никотиновой.

Больше двигайтесь! Если вы находитесь на самоизоляции, не пренебрегайте зарядкой, йогой, комплексами упражнений на различные группы мышц.

Интересуйтесь, развивайтесь! Найдите хобби по вкусу – пойте, танцуйте, вяжите, выращивайте зелень на подоконнике. Занимайтесь тем, от чего вы получаете неподдельное удовольствие. Узнавайте новое – учите иностранные языки, слушайте музыку, больше читайте и мечтайте.

Правильно реагируйте на стрессовые ситуации. Вы не можете контролировать все, что происходит в вашей жизни, однако вы способны выбирать то, как реагировать на это. Вы можете научиться видеть возможности там, где другие видят только неудачи. Все зависит от вашего восприятия событий.

Помните, что лучшее лечение любого заболевания – это профилактика. Примите решение взять на себя ответственность за себя и свое здоровье.

В День здоровья хочется каждому пожелать, чтобы здоровыми были тело, дух, отношения с другими людьми и самим собой.

Будьте ответственными, цените труд медицинских работников, берегите здоровье – свое и окружающих!

Источник: Государственный Совет Чувашской Республики.