Шумерлинские коммунальщики благоустраивают территорию городских кладбищ

Благоустройство кладбищ является одним из видов деятельности МУП «Коммунальник» города Шумерля. А в преддверии больших православных праздников – Пасхи Христовой и Радоницы – Красной Горки – дней поминовения усопших, а также и грядущего праздника Дня Победы, когда люди на кладбищах убирают могилы своих родственников, данный вопрос становится одним из основных. Указания по активизации работы в части благоустройства территории городского кладбища были даны в ходе рабочего визита и.о. заместителя главы администрации — начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Валерия Шигашева по объектам ЖКХ.

Сегодня бригада коммунальщиков ведет планировку подъездных к объекту путей, используябой кирпича, инертный материал и песок. Кроме того, проводится сбор мусора и сухостоя. Стоит отметить, что и гражданам нужно проявить сознательность: благоустраивая места захоронений своих родных, мусор зачастую складируется к соседней могиле, либо на пешеходные дорожки, тем самым образуя свалку, а ведь по периметру кладбищ установлены мусорные контейнеры.

Сайт администрации города Шумерли.