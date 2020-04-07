О мерах поддержки на фоне эпидемии коронавируса проинформировали владельцев торговых центров в Чувашии

7 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 17 крупных торговых комплексов Чебоксар и Новочебоксарска.

Он обратил внимание, что ситуация вокруг COVID-19 в регионе обостряется, в связи с чем были приняты новые меры, направленные на ужесточение действующего режима.

«Торговые центры являются самой неконтролируемой зоной, где мы не можем обеспечить безопасность граждан. Поскольку концентрация людей на территории этих объектов довольно плотная, и если инфекция туда попадет, она может очень быстро распространится. Это заставляет принимать превентивные меры. Прошу отнестись к этому с понимание: в ближайшее время мы не можем пойти на то, чтобы торговые центры возобновили свою деятельность», – сказал руководитель региона.

Олег Николаев также напомнил, что своим указом разрешил работу торговых точек общей площадью менее 500 квадратных метров, реализующих непродовольственные товары первой необходимости. Он попросил владельцев обеспечить соблюдение всех мер предосторожности и дезинфекцию на территории данных объектов для защиты сотрудников и покупателей. «Если будете нарушать, то к сожалению, на это будут вынуждены реагировать контролирующие органы», – заметил он.

Врио Главы Чувашии и руководители органов власти рассказали собственникам крупных предприятий торговли о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать в связи с вынужденным простоем и ответили на их вопросы.

Торговая недвижимость не попала в перечень пострадавших отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки в связи с пандемией. Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин сообщил, что сейчас продолжается анализ состояния отраслей и готовятся предложения для Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики по расширению данного федерального списка.

«Целый ряд отраслей не попали в этот перечень и сегодня дают сигналы. В ближайшие дни мы проведем со всеми торговыми центрами работу, выявим, какие у вас потери, какие угрозы. Вы должны показать, есть ли у вас кредиты перед банками, издержки, показать поток арендаторов, которые уже обратились по отсрочке, чтобы мы могли подсчитать эти вещи. Тогда мы подготовим предложения, которые от имени врио Главы Чувашии будут направлены в адрес первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова, который возглавляет Правительственную комиссию», – сказал Иван Моторин. По его словам, свои предложения уже активно представляют организации ЖКХ в разных регионах страны.

Завершая совещание, Олег Николаев выразил надежду, что помимо послаблений для своего бизнеса арендодатели в свою очередь задумаются о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендуют площади в их торговых центрах.

«Предоставляя вам формы поддержки, мы бы хотели видеть соответствующее пропорциональное снижение арендных платежей по отношению к субъектам малого и среднего бизнеса, которые у вас арендуют помещения для осуществления своей предпринимательской деятельности», – заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики