Досрочная пенсия за апрель

В Чувашской Республике доставка апрельских пенсий Почтой России будет завершена досрочно. Пенсионеры получат денежные средства ранее установленного графиком срока.

Доставка пенсий, единовременных выплат и ежегодных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы будет осуществляться по следующему графику:

Для сельских отделений почтовой связи:

7 апреля 2020 года - за 9 и 10 апреля;

8 апреля 2020 года - за 11 и 12 апреля;

9 апреля 2020 года - за 13 и 14 апреля;

10 апреля 2020 года - за 15 и 16 апреля;

11 апреля 2020 года - за 17, 18 и 19 апреля;

14 апреля 2020 года - за 20, 21 и 22 апреля;

15 апреля 2020 года - за 23 и 24 апреля.

Для городских отделений почтовой связи:

6 апреля 2020 года - за 9 и 10 апреля;

7 апреля 2020 года - за 11 и 12 апреля;

8 апреля 2020 года - за 13 и 14 апреля;

9 апреля 2020 года - за 15 и 16 апреля;

10 апреля 2020 года - за 17 и 18 апреля;

11 апреля 2020 года - за 19 и 20 апреля;

13 апреля 2020 года - за 21 и 22 апреля;

14 апреля 2020 года - за 23 и 24 апреля.

Пенсии за апрель, а также выплаты ветеранам ко Дню Победы будут доставлены получателям на дом.

Источник: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.