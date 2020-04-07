В Шумерле ведется текущий ремонт автомобильных дорог города

Почти 300 тысяч рублей выделено из бюджета Шумерли на текущий ремонт автомобильных дорог города.

Подрядчик, ООО «Алмар 21», приступил к выполнению работ. Сегодня на улице Дзержинского ведется снятие старого асфальта на наиболее разрушенных участках. Подобная работа будет проведена и на других аварийно-опасных участках автомобильных дорог по улицам МОПРа, Горького, Ленина, Урукова.

Согласно контракту, до 20 апреля 2020 года по вышеуказанным улицам будет отремонтировано 302 м2 дефекта автомобильных дорог.

Сайт администрации города Шумерли.