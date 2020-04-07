В Чувашии ужесточаются меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики

Так с 7 апреля 2020 г. гражданам, прибывшим на территорию Чувашской Республики из иных субъектов страны необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня их прибытия. Указанные лица

Должны находиться по месту своего проживания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Кроме этого с 7 апреля до особого распоряжения граждане обязаны соблюдать ранее введённые меры, как то: не покидать места проживания (пребывания), за исключением экстренных случаев, а также случаев следования на рабочее место, к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем

100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и др.

Кроме этого на территории Чувашской Республики ограничивается осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении путем осуществления регулярных перевозок в следующие интервалы времени: с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часа, за исключением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Чебоксары – Новочебоксарск;»;

Введение указанных мер обусловлено неблагоприятной динамикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), увеличением количества выявленных случаев заражения.