В Чувашии зарегистрированы еще 9 случаев заражения covid-19

7 апреля в республике зарегистрированы еще 9 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие госпитализированы еще до подтверждения диагноза из федеральной лаборатории. Текущая статистика ожидаемая: восемь человек из вновь инфицированных контактировали с заболевшим covid-19 (г. Чебоксары). Еще один человек — житель Канашского района — был обследован после приезда из Москвы. Все они находятся в инфекционном стационаре БСМП, им назначена необходимая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное.

Отметим, в настоящее время для оперативного подтверждения первичного анализа в Чувашии организуется работа уже второй лаборатории. Сомнительные результаты затем отправляются в Нижний Новгород, откуда приходит итоговое заключение.

Всего на 7 апреля в республике зарегистрировано 17 случаев заражения covid-19. Один пациент выздоровел.

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.