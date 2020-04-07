Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начнутся раньше

С учетом ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение начать выплаты семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно, уже в июне 2020 года. Размер выплаты составляет половину от прожиточного минимума на ребенка в каждом субъекте РФ. В Чувашии семьи получат по 4770,5 рублей на каждого из детей, если им исполнилось 3 года и еще не исполнилось 8 лет.

«Указ подписан Президентом России. На основании постановления федерального правительства Минтрудом Чувашии разрабатываются соответствующие нормативные правовые акты, содержащие порядок и условия назначения выплаты.

В настоящее время осуществляются работы по налаживанию межведомственного взаимодействия отделов социальной защиты населения с заинтересованными органами. Также проводится работа по модернизации программного обеспечения по осуществлению данной выплаты. К указанному сроку все процессы должны быть отлажены, чтобы семьи могли получить финансовую поддержку своевременно и без проволочек», — акцентирует министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Важно понимать, что выплаты предназначены для семей, у которых действительно трудная жизненная ситуация. Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (9538 рублей). По предварительным расчетам, в республике насчитывается 50 тысяч детей из семей, подпадающих под установленный критерий. Денежные средства, предназначенные на данные выплаты, учтены при первом уточнении Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов».

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.



