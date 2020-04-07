Автоматическое продление субсидии на оплату ЖКУ

Минстроем России совместно с Минтрудом России разработан документ, согласно которому гражданам предоставляется возможность автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации 2 апреля.

Продление возможности получения субсидии теперь не требует личного посещения органов социальной защиты и предоставления документов, подтверждающих право на ее получение. Постановлением также установлены особенности расчёта размера продлеваемой субсидии и случаи корректировки ее размера. Меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции.

Вносятся изменения и в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сокращается количество документов, предоставляемых гражданами для обоснования необходимости получения субсидии.

«Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень важны, и мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в полном объеме получать, — подчеркнул глава Минстроя России Владимир Якушев. — Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии».

«Граждане, которые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ, получат продление льгот автоматически. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением на продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход, не потребуется», – пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Справочно:

Численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, — 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год,– более 70 млрд рублей.

Первоисточник: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.