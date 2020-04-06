Ситуация c коронавирусом в республике остается напряженной

За выходные дни в Чувашии были выявлены новые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на еженедельной планерке с правительством республики заявил врио Главы Чувашии. «Развитие событий говорит о том, что мы приняли правильные меры. Продлили режим изоляции, разорвали межмуниципальные пассажирские перевозки и проводим контрольные мероприятия на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск. Вместе с тем ситуация остается напряженной. Нам необходимо строго выполнять предписанные специалистами меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Это касается и гигиены, и режима, при котором крайне необходимо ограничить бесконтрольное нахождение на улице и в других общественных местах», – подчеркнул Олег Николаев.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике, была проделана работа с тем, чтобы более оперативно получать информацию о результатах анализов людей с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. Сейчас такие сведения поступают из Нижнего Новгорода. Так, если по данным на утро, всего в республике было зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения, то позже поступила информация о еще 2 новых больных COVID-19. Это ранее выявленные люди, которые дожидались подтверждения тестов в изолированных медицинских боксах. Таким образом, в Чувашии всего выявлено 8 случаев заболевания коронавирусом. Один человек выздоровел и был выписан из больницы.

Врио Главы Чувашии выразил благодарность врачам и представителям Роспотребнадзора, которые самоотверженно работают для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем.

Он также поблагодарил сотрудников органов правопорядка, обеспечивающих контроль за въездом в Чебоксары и Новочебоксарск. Они также помогают медицинским службам в работе с людьми, которым предписан режим самоизоляции. По поручению Олега Николаева, работа с этой группой лиц была дополнительно усилена. Наблюдение за ними осуществляется с помощью дистанционного мобильного мониторинга. Тем, кто решит выйти на улицу, с собой необходимо иметь паспорт для подтверждения места прописки и обоснованности пребывания на той или иной территории.

Вместе с тем в республике усиливается волонтерское движение. По словам Олега Николаева, свое желание оказать помощь нуждающимся обозначают добровольцы из числа жителей республики и представители бизнеса. По поручению временно исполняющего обязанности Главы республики, работа волонтеров ведется в двух направлениях. Первое – обеспечивается возможность получить необходимую помощь всем, кто в ней нуждается. Второе – осуществляется контроль за хозяйствующими субъектами, которые могут попытаться использовать сложившуюся ситуацию в целях получения дополнительной прибыли, нарушив при этом существующие предписания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.