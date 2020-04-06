Система жилищно-коммунального хозяйства города Шумерля стала предметом инспектирования руководства администрации

Система жилищно-коммунального хозяйства города Шумерля стала предметом инспектирования и.о. заместителя главы администрации — начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Валерия Шигашева. В ходе выездного совещания рабочая группа побывала на предприятиях ЖКХ, в числе которых МУПы (МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал», МУП «Шумерлинские городские электрические сети», МУП «Коммунальник», МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения»), и находящихся в их ведении объектах (городская свалка, гостиница, кладбища, водоочистная станция, сурский водозабор, очистные сооружения канализации, котельные).

Система ЖКХ города испытывает большие трудности в части финансово-хозяйственной деятельности. Сюда относятся как долги предприятий за потребленные ресурсы, так и высокая степень изношенности оборудования и сетей.

В последние годы, благодаря поддержке руководства и правительства республики, удалось начать работу по модернизации системы теплоснабжения города. Напомним, что в 2018 году вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 было построено три новых блочно-модульных котельных, в прошлом году – еще три. На эти цели республикой было выделено более 300 млн. рублей. В этом году планируется проектирование тепловых сетей. А в 2021 г. начать их строительство. Ориентировочная стоимость работ около 200 млн. рублей. Данные проекты будут финансироваться Республиканским бюджетом.

На сегодняшний день наиболее убыточными остаются котельные №№3, 10, 14, обслуживание которых в настоящее время осуществляет МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения». Отметим, что эта проблема не одного года. Предприятие обслуживает данные объекты, поддерживает их в рабочем состоянии, но необходимо кардинальное решение вопроса – замена ветхих сетей и строительство новых блочных котельных, требующих больших финансовых вложений, что городскому бюджету непосильно.

В прошлом году удалось решить огромную проблему, сложившуюся на водозаборе – провести расчистку русла Суры в районе водозаборных сооружения, на что республикой было выделено 8,8 млн. рублей. Последний раз расчистку русла в районе водозабора производили 11 лет назад. 47 тыс. куб. песка и донных отложений было намыто в результате этих работ. Однако остается проблема с электроснабжением данного объекта, т.к. питающая линия находится в ветхом состоянии и требуется ее реконструкция.

В настоящее время сложилась критическая ситуация на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города, которые находятся в предбанкротном состоянии, либо там уже введена процедура банкротства. В МУПах в ходе производственных совещаний были обсуждены вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, рассмотрены решения по возможному выводу предприятий из кризиса и восстановлению их платежеспособности, а также по целесообразности их дальнейшего существования в прежней организационно-правовой форме.

Сайт администрации города Шумерли.