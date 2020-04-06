Офисы Россельхозбанка будут работать по гибкому графику

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечивает доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.

С 6 апреля офисы РСХБ работают по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица имеют возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Все операции по погашению потребительских и ипотечных кредитов, задолженности по кредитным картам начиная с 6 апреля производятся в соответствии с правилами стандартной рабочей недели.

Все операции по вкладам – открытие и закрытие, пополнение и снятие начисленных процентов проходят в стандартном режиме. Управлять депозитом можно удаленно через интернет или с помощью мобильного банка для физических лиц.

В индивидуальном порядке рассматриваются обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности от следующих категорий граждан:

заболевших коронавирусом и находящихся на карантине;

имеющих снижение дохода на 30% и более;

испытывающих временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Для этого клиенту нужно подать заявку на реструктуризацию, предоставив подтверждающие документы. Заявление о предоставлении льготного периода можно подать с 01.04.2020 до 30.09.2020 в офисе Банка.

С 6 апреля Россельхозбанк продолжает обслуживание клиентов-юридических лиц, в том числе сбор и рассмотрение заявок на кредитование.

Первоисточник: Россельхозбанк.