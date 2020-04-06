Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу

Оформление подписки на печатную прессу через сайт podpiska.pochta.ru
1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,
e. из списка самых популярных
f. по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
Инструкция по оформление подписки онлайн через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,
e. из списка самых популярных
f. по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
Подписной индекс на газету «Вперед» П4199, на газету «Малалла» — П6727.
Комментарии: