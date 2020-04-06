Две поликлиники Юго-Западного района Чебоксар закрыли на карантин

Поликлиники № 1 и № 2 Городского клинического центра закрылись на карантин с 6 апреля, сообщает Минздрав Чувашии.

У одной из сотрудниц администрации медицинской организации тест на коронавирус показал сомнительный результат. Ее положили в изолированную палату. Женщина за пределы республики не выезжала.

В настоящее время в обоих корпусах идет дезинфекция. Сотрудников медорганизации отправили на карантин, у них взяли анализы на COVID-19.

«Несмотря на то, что окончательные результаты еще не пришли, мы приняли решение закрыть поликлинику на карантин, чтобы не допустить возможного распространения инфекции», — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Степанов.

Обе поликлиники обслуживали жителей Юго-Западного района города и Чапаевского поселка. Поликлиника № 1 располагается по адресу: ул. Социалистическая, 1а; поликлиника № 2 — ул. Чернышевского, 3. Позднее Минздрав сообщит, куда можно будет обращаться за медпомощью жителям, прикрепленным к этим поликлиникам.

Источник: chv.aif.ru.