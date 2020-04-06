В Шумерлинском лесничестве привлекают скворцов для борьбы с вредными насекомыми

Работники БУ «Шумерлинское лесничество» Минприроды Чувашии в конце марта – начале апреля развесили 240 новых скворечников во всех участковых лесничествах.

Лес представляет собой сложный биоценоз с громадным количеством взаимосвязанных видов растений и животных, среди которых важную роль играют скворцы. Повышение численности этих птиц в лесных насаждениях сдерживает вспышки массового размножения хвое- и листогрызущих насекомых. Таким образом, роль скворцов в лесу, прежде всего, профилактическая. Мероприятия по их привлечению направлены на предупреждение размножения вредных насекомых, подавление очагов вредителей леса в периоды их высокой численности.

Скворцы прилетают в конце марта – начале апреля. Они охотно заселяют искусственные гнезда. Скворец – птица колониальная. В средней полосе страны можно создавать колонии до 50 пар. Скворечники устраивают не ниже 1,5 м над землей. Расстояние между выставляемыми скворечниками – не менее метра (лучше 2 – 3 м). Не следует на одном дереве устанавливать два и более скворечника. Для привлечения птиц в глубину леса несколько птичьих домиков развешивают в населенном пункте, примыкающем к лесу. Отсюда на расстоянии хорошей видимости цепочкой развешивают скворечники в направлении очага, где их концентрируют в нужном количестве. Скворцы быстро находят искусственные гнезда.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.