В Чувашии зарегистрированы еще два случая заражения covid-19

6 апреля подтвердились результаты еще двоих госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. Семейная пара вернулась с отдыха и находилась на самоизоляции. При первых симптомах заболевания они вызвали врача на дом, у них были взяты анализы на covid-19. Первые анализы показали сомнительный результат, было принято решение о госпитализации, не дожидаясь подтверждения из Московской лаборатории. Госпитализацию проводили с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня пришли подтверждённые результаты анализов. Контакты отработаны. Состояние пациентов удовлетворительное.