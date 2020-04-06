В Чувашии зарегистрированы еще два случая заражения covid-19

6 апреля подтвердились результаты еще двоих госпитализированных пациентов на новую коронавирусную инфекцию. Семейная пара вернулась с отдыха и находилась на самоизоляции. При первых симптомах заболевания они вызвали врача на дом, у них были взяты анализы на covid-19. Первые анализы показали сомнительный результат, было принято решение о госпитализации, не дожидаясь подтверждения из Московской лаборатории. Госпитализацию проводили с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня пришли подтверждённые результаты анализов. Контакты отработаны. Состояние пациентов удовлетворительное.
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