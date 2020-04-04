Коронавирус не нанесёт ущерб сельскохозяйственной отрасли республики

Олег Николаев не видит угрозы в ситуации с коронавирусом для сельского хозяйства

Об этом врио Главы Чувашии рассказал, комментируя ситуацию в отрасли в эфире национального радио.

«Рисков для отрасли не вижу. Аграрии в республике уже вышли в поле. У хозяйств в целом высокая готовность. Средства в бюджете предусмотрены в достаточном объеме. Из-за карантина здесь работы не останавливались. Поэтому ситуация с коронавирусом негативно на отрасль повлиять не должна. Возможно, даже наоборот — речь в конечном итоге идет о производстве продуктов питания, спрос на них сегодня очевиден. Кроме того, все, ранее озвученные меры поддержки, как со стороны республики, так и со стороны федерального центра действуют», — рассказал Олег Николаев.

Отметим, ранее врио главы Чувашской республики были озвучены инициативы (решения) по введению целого ряда новых форм поддержки для развития важнейшей отрасли. В частности, с 2020 года стартует программа государственной поддержки строительства ферм мощностью от 200 голов: сельхозпроизводителям будут компенсировать до 15% понесенных затрат при возведении производственных мощностей. Кроме того, разрабатывается порядок возмещения до 30% затрат по строительству комбикормовых заводов, как важных составляющих эффективного скотоводческого хозяйства.

Необходимая нормативно-правовая база готовится и для увеличения поддержки при приобретении сельхозоборудования за счет федеральной и республиканской форм поддержки с 15% до 40%. Также будет предусмотрено субсидирование из республиканского бюджета на приобретение специальной техники и оборудования для переработки картофеля.

В настоящее время совместно Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается также вопрос создания на территории Чувашской Республики филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», что позволит снизить расходы на проведение лабораторных исследований, оказывать услуги по сертификации широкого перечня продукции и семян сельхозрастений.