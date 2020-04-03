Мы выбрали бережливого читателя

Уважаемые читатели, пришло время подвести итоги конкурса «Бережливый читатель», объявленныйнами в рамках 85-летия газеты. Напомним, до конца марта мы ждали в редакции читателей, у которых сохранились старые номера газеты «Вперед». Отрадно, что на конкурс откликнулись и молодые люди, и читатели-стажисты, которые приносили в редакцию номера газеты самых разных годов выпуска.



Безоговорочную победу одержала Альбина Михайловна Саутина, которая принесла в редакцию сразу три номера газеты за апрель, август и декабрь 1977 года. Все эти номера наша читательница бережно хранит не случайно, в каждом из них — материал о ее муже, Николае Алексеевиче Саутине, тогда бригадире цеха № 7 комбината автофургонов, передовике производства.



С газетой «Вперед» Альбина Михайловна дружит 45 лет, с тех пор, как она, уроженка Вурнарского района, вышла замуж за шумерлинца и переехала в наш город. Альбина Михайловна всю свою трудовую биографию посвятила поварскому делу, в разные годы работала в детском саду, в железнодорожной столовой, в училище № 6, в пищеблоке комбината автофургонов. Перед уходом на заслуженный отдых успела побывать индивидуальным предпринимателем — занималась торговлей.



Как отметила победительница конкурса, к нашей газете в их семье отношение особое. А как иначе? Ведь на ее страницах «отметились» почти все члены семьи. Альбина Михайловна бережно хранит номер за март 2001 года, в котором мы рассказывали о зяте Дмитрии Егорове, по профессии инженере-конструкторе, а по призванию художнике. В ноябре 2012 года – о снохе Екатерине, стоматологе. Успели отметиться на страницах газеты и внуки Саутиных: в апреле 2011 года внучка Настенька, ученица гимназии № 8, принимала активное участие в акции «Птица добра», а первокласснице Арине было доверенопочетное право с первым звонком дать старт началу нового учебного года в сентябре 2006-го. Внук Семен еще в трехлетнем возрасте стал самым юным рыбаком на городском фестивале «Рыбак рыбака» в марте 2011-го.



В апрелевскомномере 2011 года Альбина Михайловназапечатлена вместе с мужем на торжественном митинге, посвященном очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (Николай Алексеевич – ликвидатор аварии). А в сентябре 2018 года наша газета рассказывала об истории первого дошкольного учреждения города — детском саде № 5 химического завода, и на фото коллектива 1979 года – вот она, повар Альбина Саутина.



Уже несколько лет наша победительница назаслуженном отдыхе. Занимается садоводством и огородничеством и с нетерпением ждёт начала нового дачного сезона.



А еще Альбина Михайловна – активная приверженка оздоровительной физкультуры и здорового образа жизни в целом. Во всем ее поддерживает любимый супруг и дети, дочь Наталья и сын Сергей.



Газета «Вперед» для семьи Саутиных – первый источник всех шумерлинских новостей. «Каждая пятница начинается с любимой газеты! Её по праву уже можно назвать членом нашей семьи. Первым делом, листая страницы, сначала ищу фотографии своих друзей, коллег, соседей, будь то поздравления с юбилеем или отдельные статьи. И зачастую встречаю знакомые лица! Это очень приятно!»,- поделилась читательница.



Редакция поздравляет Альбину Михайловну с победой в конкурсе «Бережливый читатель» и приглашает за заслуженным призом!

Итоги конкурса подвела Ольга Дмитриева.