Тяжелое бремя вынесли с достоинством и честью

Роль моих предков в истории нашей Родины была немаленькой. С особой гордостью замечу, что в нашей семье есть свой историк- дедушка, Лосев Алексей Сергеевич, автор книг об истории родного чувашского края, о событиях и людях, которые внесли свой вклад в развитие и процветание моей малой Родины.Но в год 75-летия Победы расскажу о другом.

Война…Сколько жизней она унесла, сколько горя повлекло за собой это страшное событие.Не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда.В каждой семье был свой герой.

Были такие герои и в нашей семье. Это мой прадед -Михаил Федотович Фёдоров.Он родился 21 июня 1923 года в Чебоксарском районе, в деревне Мамыши. С детства помогал своим родителям по хозяйству. После окончания школы недолгое время работал на Дальнем Востоке. Вскоре после начала Великой Отечественной войны был призван в армию, где героически сражался с фашистами. Принимал участие в тяжёлых боях за Сталинград, где был тяжело ранен. Войну закончил в Германии, в Дрездене. После окончания войны в течение двух лет продолжал службу в армии в качестве переводчика. За образцовое выполнение воинских обязанностей был отмечен наградами. После войны продолжил свою трудовую деятельность в сельском хозяйстве в должности заведующего животноводческой фермой. За доблестный труд был многократно поощрён. Ушёл из жизни очень рано, в 1976 году. Мой прадед был мастером на все руки. Даже прабабушке сам юбки и блузки шил! Мы гордимся им! Он является для нас примером!

Всегда с интересом рассматриваю альбомы у бабушки и дедушки, люблю слушать истории и узнавать новое о родных и близких. Интересный рассказ услышала, когда нашла в семейном альбоме у дедушки фотографии нашего двоюродного прадеда- Николая АкимовичаТувалькина, который прошёл всю Великую Отечественную войну. После ранения Николай Акимович вернулся в строй. Вот строки из книги Н.А. Тувалькина: «Наконец, 9 января был в 4-м отделении своей 33-й гвардейской строевой дивизии и в этот же день прибыл в Каховку в свой родной 88-й гвардейский стрелковый полк. Тут я опять вспомнил песню «Огонёк»: «Парня встретила славная фронтовая семья.Всюду были товарищи, всюду были друзья…»

А потом через Сиваш в Крым и освобождение Севастополя, рокировка на Север, освобождение Белоруссии и Прибалтики. Бои в Восточной Пруссии, штурм Кенигсберга и его взятие. Освобождение Земландского полуострова, Пиллау, конец войны. День Победы!!!»

За перечисленными населёнными пунктами стоят годы страшной, кровавой, беспощадной войны. И Николай Акимович Тувалькин прошёл с честью и достоинством все эти тяжёлые годы. Всю жизнь отдал служению Отечеству. О любви к Родине Николая Акимович, полковник Вооружённых Сил СССР, написал: «Любить свою Родину, честно и самоотверженно трудиться на её благо, защищать её от внешних врагов — долг каждого гражданина. К этому призываю нашу молодёжь – будьте достойными защитниками своей Родины».

У. Андреева, школа № 2.