С 3 апреля и до особого распоряжения в Чувашии вводится комплекс ограничительных мероприятий

Соответствующий указ сегодня подписал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Режим нерабочих дней сохраняется для всех организаций и учреждений, общественного питания, развлекательного, спортивного и досугового характера.

При этом в ближайшее время Кабинет Министров Чувашской Республики определит организации, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней. Руководители предприятий и организаций должны будут обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также выдать работникам, не подлежащим переводу на дистанционный режим работы, справку о привлечении к исполнению трудовых обязанностей.

Соответствующие справки будут выданы и волонтерам, помогающим гражданам, находящимся на режиме самоизоляции.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено во времени: с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часов.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, культурных, спортивных рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Приостанавливается работа объектов розничной торговли за исключением аптек, пунктов подключения к услугам связи, магазинов, осуществляющих продажу товаров первой необходимости.

Указом утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который состоит из 25 пунктов. В него вошли санитарно-гигиенические маски, антисептики, товары, необходимые для проведения весенне-полевых работ.

Режим самоизоляции обязали соблюдать всех жителей республики старше 65 лет, а также граждан с симптомами ОРВИ, в том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин).

Остальным гражданам рекомендовано оставаться дома, ограничить свои поездки, воздержаться от посещения религиозных объектов. Разрешается выходить из дома на работу, для выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома, в ближайший магазин или аптеку или для выноса мусора, а также для получения экстренной медицинской помощи или в целях ухода за больными и пожилыми родственниками или близкими.

Рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

«Данные мероприятия многим покажутся жесткими, но если мы столкнемся с тем, что сейчас происходит в других странах, где коронавирус получил широкое распространение, то тогда, поверьте, нам придется вводить совсем другие, еще более серьезные ограничения. Поэтому сейчас нам важно обеспечить безопасность и благополучие граждан.

Очень надеюсь на самосознание, самодисциплину и ответственное отношение к этой теме жителей нашей республики. Я уверен, что они именно такие. Сегодня нужно немного потерпеть и вместе поработать над тем, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике. А дальше мы сможем спокойно решать все те задачи, которые наметили», – отметил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

