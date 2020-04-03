Состоялась прямая линия по вопросам о ситуации с коронавирусом

2 апреля состоялась прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Следить за происходящим в прямом эфире могли зрители «Национального телевидения Чувашии», слушатели «Национального радио Чувашии» и «Тăван Радио», а также пользователи видеохостинга YouTube.



Ежедневные сводки о ситуации и мерах борьбы с новой коронавирусной инфекцией вот уже месяц на устах у всех жителей России. Не исключение и Чувашская Республика. Обеспокоенные граждане обрывают телефоны горячих линий, задают массу вопросов представителям власти в социальных сетях.



В ходе нынешней прямой линии жителям республики были разъяснены последние нововведения в связи с угрозой пандемии коронавируса, а также прозвучали ответы на самые распространенные вопросы граждан.



Источник: Мининформполитики Чувашии.