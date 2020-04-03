2 апреля состоялась прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Следить за происходящим в прямом эфире могли зрители «Национального телевидения Чувашии», слушатели «Национального радио Чувашии» и «Тăван Радио», а также пользователи видеохостинга YouTube.
Ежедневные сводки о ситуации и мерах борьбы с новой коронавирусной инфекцией вот уже месяц на устах у всех жителей России. Не исключение и Чувашская Республика. Обеспокоенные граждане обрывают телефоны горячих линий, задают массу вопросов представителям власти в социальных сетях.
В ходе нынешней прямой линии жителям республики были разъяснены последние нововведения в связи с угрозой пандемии коронавируса, а также прозвучали ответы на самые распространенные вопросы граждан.
Источник: Мининформполитики Чувашии.
Состоялась прямая линия по вопросам о ситуации с коронавирусом
2 апреля состоялась прямая линия рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии. Следить за происходящим в прямом эфире могли зрители «Национального телевидения Чувашии», слушатели «Национального радио Чувашии» и «Тăван Радио», а также пользователи видеохостинга YouTube.
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