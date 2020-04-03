Прямые линии по вопросам о ситуации с коронавирусом могут стать традиционными

Могут ли при действующем режиме самоизоляции заставить выйти на работу человека в возрасте 60+? Имеются ли какие-либо ограничения для въезда в республику частных лиц? Будут ли предоставлять ипотечные каникулы тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию в связи с режимом самоизоляции. Какие меры предпринимаются для поддержки малого и среднего бизнеса? На эти и другие вопросы в ходе прямой линии рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии специалисты дали гражданам исчерпывающие ответы.

Подводя итоги мероприятия, руководитель рабочей группы Алла Салаева подчеркнула: «Думаю, что прямая линия в подобном формате, при условии, что жители республики признают ее полезной, станет традиционной. Мы продолжим анализировать поступающие вопросы и проговаривать их в таком же компетентном составе».

Источник: Мининформполитики Чувашии.