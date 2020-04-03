Не стерпел, удалой!

А ждать до 70-летия строительного управления № 8 многовато. За это время желание написать книгу о строительстве города и его строителях может померкнуть. А пока еще в авторе теплится принцип: «Ты должен, следовательно, можешь!»

К счастью, настал год перемен, и Крыса уже закладывает фундамент на будущие 12 лет, открывая путь в новую жизнь. А ведь всем так хочется, чтобы жизнь в стране, республике и городе стала лучше, и появилась робкая надежда вопреки хвори мирового масштаба.

К тому же есть поговорка: «Память – это мост в будущее». С такой целью автор решил без больших предисловий начать выборочно публиковать свои «непричесанные» статьи из разделов будущей книги о том, как строилась Шумерля, о её «деревянной» истории, и далее.

Итак, поступим по-твардовскому: «Словом, книгу с середины начнем. А там пойдет». Для начала, для порядка посетим вокзал, ставший визиткой карточной нашего города. Сколько же он повидал за свою жизнь! И радость встреч, и слезы провожающих, и многое другое.

С гордостью можно сказать, что нынешний облик он обрел благодаря труду Стройтреста № 3 и его подразделения СУ-8 с участием многих субподрядных организаций.

А еще в 1932 году проектанты заметили, что вокзал необходимо расширять. Тогда Шумерля была еще поселком Вурнарского района.

Кстати, реконструкция вокзалов и Алатыря, и Вурнар – дело рук шумерлинских строителей. Попутно заметим, что на нашем вокзале вывешен для гостей Шумерли список её достопримечательностей. Прогуляемся по некоторым из них, но со строительным прищуром.

И вот мы в городском парке, который открыт в 1957 году и назывался он имени 50-летия Всероссийской пионерской организации. А начало ему было положено в 1937 году — решением райкома КПСС (А.М. Вахин) предложено сохранить участок леса для парка. Историю парка подробно изложили учащиеся школ в своих исследовательских работах. Мне же остается лишь дополнить её сведениями об авторе скульптур «пионерской направленности», о которой узнал по воле случая. Уверяют, что им был наш шумерлинец П.Титов, который в свое время окончил Московский институт прикладного искусства. В газете «Вперед» также приводились результаты опроса горожан по дальнейшему благоустройству парка. Но почему-то никто из них не обратил внимания на кинотеатр «Дружба»… Запретная тема?!

Кинотеатр был построен Ремстрой участком горкоммунхоза и выглядел весьма прилично. А теперь это «зашквар» на самом бойком месте, от которого скоро останутся одни руины. Уместен вопрос: «До каких пор будет красоваться этот объект-пощечина для шумерлинцев?»

СУ-8 готово взяться за этот объект, начиная с проектно-сметной документации. Ведь недавно же оно сдало в Алатыре духовно-просветительский центр, полностью перекроило заброшенный корпус больницы.

И, под конец, история парка с хорошим концом.

Во время работы А.Т. Речнова, самого уважаемого мэра города Шумерли, в Ленинграде был заказан бронзовый бюст В.И. Ленина. Послали гонцов из Шумерли за бюстом, но, похоже, они опоздали и его забрали другие. Ведь конец года. И что делать, — деньги перечислены, их неосвоение наказуемо. Было принято «соломоново решение» — вместо бюста Ленина привезли скульптурную группу «Олени». Вот так появилось в парке излюбленное место для детворы и их родителей.

Но есть и другое продолжение парковой истории, но оно не самое радужное. Было благое намерение заложить парк на всей территории бывшего кирпичного завода с каскадами прудов, аллеями. Словом – «город-сад». Начали рекультивацию бывшего карьера. Это было еще при президенте Чувашии Федорове. Сколько же денег осталось под отвалами бульдозеров?! Даже лесхоз подключили по посадке деревьев, добровольцев… липы, клены, рябины. Но снова осечка!

Лишь одно я хорошо запомнил – как в карьер сползли садовые домики со всеми посадками. Как в сказке! Это было лет 20 назад в районе товарищества «Химик – 1».

(Продолжение следует).

P.S. Автор будет весьма благодарен любым отзывам и предложениям читателей. Контактный телефон в редакции.

С уважением. А. Лосев