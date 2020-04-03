На «горячую линию» по вызову волонтеров поступило уже более 200 звонков

В республике делается все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямой линии рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии сообщила руководитель рабочей группы — заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева. Она отметила, что «Благодаря своевременным решениям врио Главы Чувашии О.А. Николаева, ситуация в республике остается стабильной».

Для консультирования граждан по вопросам коронавирусной инфекции в регионе работают «горячие линии». Как отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, на недавно открытую «горячую линию» по вызову волонтеров поступило уже более 200 звонков. «Сейчас нам, как никогда, необходимо сплотиться, — заметил он. — И думать нужно не только о себе, но и оказывать помощь тем, кто в этом особенно нуждается». Министр рассказал о разработанном в Чувашии ресурсе «Время помогать», который собрал воедино информацию о том, как разнообразить и сделать максимально продуктивными для людей вынужденные выходные.

По материалам Мининформполитики Чувашии.