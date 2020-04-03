Мы вместе!

21 марта в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса

На сайте по адресу Мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На Мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Тем, кто старше 65 лет и оказался на карантине, нужно позвонить на телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам — 8-800-200-34-11.Далее с вами свяжутся волонтеры регионального штаба. Волонтёры могут помочь в покупке продуктов и лекарств. Вместе мы справимся со всеми трудностями и поддержим каждого.

Пресс-служба ОНФ.

Вниманию шумерлинцев! ООО «Сахарок-Шумерля» организует на территории города доставку продуктов питания и иных сопутствующих товаров, имеющихся в сети магазинов «Сахарок», на дом.

Доставка продуктов производится по понедельникам, средам и четвергам.

Прием заявок от населения по телефону: 8(83536)2-44-48.

Елена Волкова, директор Шумерлинского КЦСОН:

— Известно, что люди «серебряного возраста» старше 60 лет находятся в группе особого риска заболевания коронавирусом, поэтому в нынешней ситуации пожилым необходимо оставаться дома и сохранить режим самоизоляции.

В целях препятствия распространению короновирусной инфекции Шумерлинским КЦСОН организована горячая линия по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств для лиц старше 60 лет. Все граждане данной категории могут обращаться в учреждение по телефонам 2-43-83, 2-00-84, 2-81-06, 2-69-11, 2-05-36, 2-38-33. Ведется патронаж одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. Социальные работники доставляют продукты питания и лекарственные средства к обслуживаемым. На сайте учреждения размещена информация о создании колл-центра в Чебоксарах по номеру 8-8352-26-11-11.

Уважаемые пожилые! Соблюдайте все рекомендации по профилактике короновирусной инфекции. От вас и соблюдения вами правил самоизоляции зависит, насколько быстро страна справится с эпидемией. Выбирайте дом, а не болезнь. Берегите себя и будьте здоровы.