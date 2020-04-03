В ближайшее время в регион поступит большой объем защитных масок

Одним из самых острых на сегодняшний день в республике, как и в целом по стране, стоит вопрос нехватки медицинских масок. В ходе прямой линии, прошедшей 2 апреля, Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин сообщил, что в ближайшее время большой объем защитных масок поступит в регион по поручению федерального Минпромторга. Подключились к производству масок некоторые предприятия Чувашии. Как сообщил Иван Моторин, объем суточного производства пока составляет 40 тысяч, в ближайшие дни планируется довести это количество до 100 тысяч.

По материалам Мининформполитики Чувашии.