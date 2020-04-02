Утверждены новые даты проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новые даты проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские — с 24 августа по 5 сентября. По данному поводу Министерство спорта России выступило со следующим заявлением.

«Министерство спорта с уважением и признательностью относится к решению Международного олимпийского комитета и правительства Японии об утверждении сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году. Это решение — демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время борьбы с коронавирусом во всём мире», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Минспорт России совместно с регионами, Олимпийским комитетом и всероссийскими спортивными федерациями сделает всё возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учётом новых сроков проведения Игр.

Стоит отметить, подготовка к Олимпийским играм – это четырехгодичный цикл, в рамках которого 2017—2018 года являются установочными; 2019—2020 – основными годами для завоевания лицензий по видам спорта для страны на международных отборочных соревнованиях и в 2020 году — непосредственно участие в Олимпийских и Паралимпийских играх.

В Чувашии в расширенный список спортсменов, ведущих целенаправленную подготовку к Играм, входят 27 атлетов по пяти олимпийским и двум паралимпийским видам спорта. Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики с марта прошлого года им назначены ежемесячные стипендии в размере 30 и 15 тысяч рублей.



Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.