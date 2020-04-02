Врио Главы Чувашской Республики поручил главам администраций районов и городов активнее использовать в своей деятельности возможности социальных сетей.

Олег Николаев подчеркнул, что такой формат работы сегодня является требованием в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Однако его необходимо использовать на постоянной основе как инструмент получения информации о проблемах и действенный канал информирования о работе органов власти.

«Через эти каналы мы достаточно быстро узнаем о вопросах, с которыми сталкиваются наши жители. С другой стороны, имеем возможность достаточно оперативно на них реагировать», — подчеркнул руководитель республики.

Олег Николаев привел в пример решение вопроса обустройства доступной среды в подъезде, где живет инвалид-колясочник. «В течение получаса в режиме переписки с Алексеем Ладыковым мы решили очень важный вопрос для конкретного человека», — рассказал он, подчеркнув, что такой формат уже отработан с министерствами республики и примеров эффективной коммуникации с населением уже насчитывается несколько десятков.

В рамках прошедшего совещания были обсуждены варианты решения вопросов по обращениям, поступившим на имя врио Главы Чувашской Республики. В частности, по результатам рассмотрения даны указания по оперативному реагированию на вопросы о разбитых дорогах, аварийных мостах, несанкционированных свалках, отмене бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей. В течение недели незаконные свалки должны быть упразднены в Батырево и Мариинском посаде. Параллельно будет пересматриваться схема размещения ТКО в районах. К 1 сентября обустроят пешеходную дорогу к школе в селе Красные Четаи. В перечень приоритетных проектов для реконструкции войдет дамба и дорога к ней в одном из поселений Чебоксарского района.

Руководитель региона дал задание систематизировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления через социальные сети, предложив регулярно проводить совместные совещания в режиме онлайн для оперативного решения вопросов по обращениям граждан, а также для обмена опытом и лучшими практиками решения возникающих вопросов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

