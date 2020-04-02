Почтовые отделения в Чувашии будут работать в стандартном режиме

2 и 3 апреля отделения Почты России возобновляют работу в полном объеме. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг.



Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.



В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения – в соответствии с количеством операционных окон. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.



Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.



Кроме того, получить консультацию и заказать услуги на дом можно, позвонив по круглосуточному телефону горячей линии УФПС Чувашской Республики 8(8352) 63-62-12.

УФПС Чувашии.