Обучающимся и родителям гимназии № 8 некогда скучать!

Активисты РДШ, волонтеры-наставники и волонтеры-медики гимназии № 8 на выходной неделе запустили челлендж «Проведи время с пользой!». В беседе Совета обучающихся «Алые паруса» в социальной сети «ВКонтакте» лидеры предложили классам делиться фото и видео о том, как они проводят дома время с пользой.

Челлендж оказался популярным. Ребята поделились с нами своими семейными традициями, новыми рецептами, показали, как правильно чистить речную рыбу, как подготовить семена на рассаду, как ухаживать за домашними питомцами, вышивать, лепить и прочее.

Модными на сегодняшний день остаются семейное чтение, настольные игры: шахматы, шашки, лото. Доступными стали многие сервисы. Гимназисты вместе с родителями совершают онлайн-экскурсии в музеи, театры, смотрят постановки, присоединяются к оналйн-урокам на разных порталах, участвуют в дистанционных конкурсах от Российского движения школьников. Не забывают ребята и о тренировках.

Самые яркие фото мы добавили в фотоальбом группы (https://vk.com/album-134245837_270311789). Делитесь с нами своими полезными делами и помните: лучшее время — это время, проведенное со своими близкими и с пользой!

Л. Бочарова, педагог-психолог гимназии № 8.