Запущен Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков

Заработал Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Открыла центр компания ДОМ.РФ.

Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно будет получить по бесплатному номеру 8 800 700 56 77 или на сайте спроси.дом.рф.

На сайте спроси.дом.рф каждый заёмщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, потерявший на время возможность вносить платежи по кредиту, сможет узнать всю необходимую информацию о получении «ипотечных каникул» или реструктуризации кредита, а также задать интересующие вопросы через форму «вопрос-ответ» и скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам поставил перед банковским сектором задачу – предусмотреть для заемщиков отсрочку, специальные «каникулы», в том числе по ипотечным кредитам.

В связи с объявленной в мире пандемией коронавируса Правительство РФ и Банк России принимают дополнительные меры по поддержке ипотечных заемщиков.

По информации пресс-службы Министерства финансов Российской Федерации.