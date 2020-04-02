Досрочная доставка апрельских пенсий

В Чувашской Республике график доставки пенсий в апреле скорректирован с учетом специального режима работы почтамтов и отделений почтовой связи.
Доставка пенсий, единовременных выплат и ежегодных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы началось 1 апреля и будет осуществляться по следующему графику:
Для сельских отделений почтовой связи:
1 – 2 апреля 2020 года — за 5 и 6 апреля;
3 – 4 апреля 2020 года — за 7 и 8 апреля;
7 – 8 апреля 2020 года — за 9 и 10 апреля;
9 – 10 апреля 2020 года — за 11 и 12 апреля.
Для городских отделений почтовой связи:
1 – 2 апреля 2020 года — за 5 и 6 апреля;
3 – 4 апреля 2020 года — за 7 и 8 апреля;
6 – 7 апреля 2020 года — за 9 и 10 апреля;
8 – 9 апреля 2020 года — за 11 и 12 апреля.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Чувашской Республике.
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