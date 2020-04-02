Досрочная доставка апрельских пенсий

В Чувашской Республике график доставки пенсий в апреле скорректирован с учетом специального режима работы почтамтов и отделений почтовой связи.

Доставка пенсий, единовременных выплат и ежегодных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы началось 1 апреля и будет осуществляться по следующему графику:

Для сельских отделений почтовой связи:

1 – 2 апреля 2020 года — за 5 и 6 апреля;

3 – 4 апреля 2020 года — за 7 и 8 апреля;

7 – 8 апреля 2020 года — за 9 и 10 апреля;

9 – 10 апреля 2020 года — за 11 и 12 апреля.

Для городских отделений почтовой связи:

1 – 2 апреля 2020 года — за 5 и 6 апреля;

3 – 4 апреля 2020 года — за 7 и 8 апреля;

6 – 7 апреля 2020 года — за 9 и 10 апреля;

8 – 9 апреля 2020 года — за 11 и 12 апреля.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ

по Чувашской Республике.

