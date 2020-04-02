Держать оборону!

2 апреля Президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам по теме коронавируса. В начале обращения он поблагодарил врачей, медработников и специалистов других сфер, задействованных в работе, и граждан, которые соблюдают самоизоляцию и карантин.

Глава государства отметил, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов для борьбы с пандемией. Пока удается оградить людей старшего поколения и не допущены вспышки болезни в учреждениях образования. Однако угроза сохраняется, пик еще не пройден. В этой связи Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты. Если обстановка улучшится, то возможна корректировка периода нерабочих дней в сторону сокращения.

Лидер государства сказал о наделении региональных властей дополнительными полномочиями, позволяющими принимать меры по недопущению распространения вируса в регионах в зависимости от ситуации и по обеспечению стабильности экономики. Новые меры должны быть определены до конца недели.

В завершение выступления Президент попросил россиян продолжать прислушиваться к рекомендациям властей и выполнять указания, чтобы сберечь свое здоровье.