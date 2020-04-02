В Чувашии зарегистрирован второй случай заражения

Днем 2 апреля интернет-ресурс «Чувашия без паники» (https://vk.com/bezpaniki21), созданный по поручению врио главы Чувашии, сообщил о втором случае заражения коронавирусом в Чувашии.



Инфицированная COVID-19 жительница Нижневартовска (по прописке) 1 апреля приехала в Чувашию из Москвы, где в рамках нахождения на карантине сдавала тест на вирус. Не дождавшись результатов, она отправилась в нашу республику. После прибытия ей стало плохо. Из Москвы при этом поступила информация, что тест положительный.



На данный момент женщина госпитализирована в боксированную палату инфекционного стационара БСМП. Правоохранительные органы выявляют лиц, с которыми она могла контактировать. Кроме того, в отношении неё возбуждено дело в связи с нарушением правил соблюдения режима изоляции. Ситуация находится на личном контроле Олега Николаева.



Напомним, что первый зараженный сам пришел в медучреждение, сдал анализ на COVID-19 и четко соблюдал правила карантина. На днях Минздрав Чувашии сообщил, что анализ первого заболевшего коронавирусом в республике теперь отрицательный. В настоящее время пациента долечивают от последствий: во время болезни, на 6-й день, у него развилась пневмония.