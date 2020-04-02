В Республиканскую адресную инвестиционную программу включат новые объекты

2 апреля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел совещание по вопросу включения объектов капитального строительства в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Рассмотрено предложение Минздрава Чувашии о строительстве второго радиологического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Степанова, в республике сохраняется рост заболеваемости населения онкологической патологией. В этой связи увеличивается потребность пациентов в проведении комбинированного (химиотерапевтического и радиотерапевтического) лечения. Дополнительный радиологический корпус, оборудованный высокотехнологичным оборудованием, позволит внедрить новые и усовершенствовать имеющиеся методики лечения, что будет способствовать снижению смертности и увеличению продолжительности жизни онкологических пациентов.

«Проект важный и нужный. Надо его однозначно включать в инвестиционную программу. Будем над ним работать. Перспективы реализации проекта понятны и, самое главное, есть поддержка федерального уровня. По итогам прошедшей встречи в Москве могу сказать, что руководство Минздрава России в целом поддерживает реализацию этого проекта в Чувашской Республике с учетом той базы, которая у нас уже есть», – отметил Олег Николаев.

И.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров затронул тему завершения строительства Центра олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары. Как известно, с 2017 года работы на объекте приостановлены из-за банкротства генерального подрядчика ООО «Алза». Выполненные работы на тот момент составили 300,7 млн. рублей. Введены в эксплуатацию административное здание, котельная на природном газе, канализационно-насосная станция и трансформаторная подстанция. Для полноценной работы регионального биатлонного центра необходимо достроить лыжероллерную трассу протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением.

В настоящее время продолжается работа над проектно-сметной документацией, необходимо выделение дополнительных денежных средств на проектно-изыскательские работы.

Врио Главы Чувашии распорядился включить объект в адресную инвестпрограмму, напомнив, что он несколько раз приобретал федеральное звучание.

В республиканском бюджете по просьбе и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Розы Лизаковой также планируют предусмотреть средства на проведение реконструкционных работ здания Чувашского государственного театра оперы и балета.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

