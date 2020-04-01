Чувашская энергосбытовая компания не будет в апреле начислять пени

С 1 апреля 2020 года ресурсоснабжающие компании группы «РусГидро» в течение месяца не будут начислять потребителям всех категорий штрафные санкции в виде пеней за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения. Такое решение принято оперативным штабом ПАО «РусГидро» по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

При этом «РусГидро» призывает потребителей проявить ответственность, своевременно оплачивать электроэнергию и напоминает, что с 30 марта работа с потребителями полностью переведена на дистанционные формы. Существующие сервисы позволяют сегодня решить практически все вопросы без личного посещения клиентского офиса.

В первую очередь клиентам рекомендуется воспользоваться «личными кабинетами» на сайтах компаний группы «РусГидро» и бесплатными приложениями для смартфонов. С их помощью можно передать показания приборов учета, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям, оплатить услуги, оформить заявку на получение платежных документов, посмотреть историю начислений и платежей. Также можно воспользоваться телефонами контактных центров – либо в автоматизированном режиме, либо через оператора. В настоящее время для удобства клиентов количество сотрудников, предоставляющих консультации по телефону, увеличено. Контакт-центры не будут прекращать работу.

Телефоны контактного центра Чувашской энергосбытовой компании: 8(8352) 36-80-03, 8 800 200 07 42.

Пресс-служба ЧЭСК.