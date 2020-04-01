В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проходит в десятый раз. Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках Окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить грант на развитие своего проекта. Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и продлится до 30 апреля 2020 года.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 8 лет, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Российской Федерации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по тел.: 8 (8352) 45-13-77 (Максимова Арина Павловна).

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Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.