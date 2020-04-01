Заповедник «Присурский» приглашает принять участие в интернет-викторине «В мире птиц»

1 апреля — в Международный день птиц — заповедник «Присурский» проводит интернет-викторину «В мире птиц».

В ней могут принять участие все желающие от 8 лет и старше.Задания викторины будут размещены на официальном сайте заповедника «Присурский». Они будут доступны 1 апреля с 6:00 до 24:00.

Участникам викторины необходимо:

1. Ответить на 100 вопросов, связанных с биологией, физиологией и экологией птиц (узнать по фотографиям птиц, определить тип гнезд, тип развития птенцов и др.);

2. Заполнить таблицу ответов 2020_Den_ptic_viktorina_Tablica_otvetov.doc;

3. Не позднее 24:00 5 апреля 2020 года отправить ответы по электронной почте: prisursk-eco@mail.ru с пометкой «Викторина».

Все участники викторины получат свидетельства об участии, а победители и призеры награждаются дипломами.

Напомним, ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Дата выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев в родные места возвращаются пернатые. Птицы являются наиболее распространенной и многочисленной группой позвоночных животных, населяющей все экосистемы планеты. По данным Международного союза орнитологов, известно несколько тысяч видов птиц. Именно они играют наиболее важную роль не только в природе, но и в жизни людей.

На фото О.В. Глушенкова — самка пеночки-веснички.

Первоисточник: заповедник «Присурский».