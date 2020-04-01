Выписать газеты и журналы можно не выходя из дома

С 1 апреля стартует подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения: в мобильном приложении или на сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, в процесс подписки займет всего несколько минут. В каталоге Почты России можно найти все ведущие печатные издания Чувашской Республики, районные газеты, глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик.

На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка в 25 %. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляемая подписными агентствами, составляет 20 %.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы. Вы можете пригласить почтальона на дом по телефону 8 (8352) 63-62-12 либо по бесплатному телефону контактного центра Почты России: 8-800-1-000-000.

Подписная кампания продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранятся на прежнем уровне.

УФПС Чувашской Республики.