Реструктуризация долгов не повлияет на кредитную историю заемщика

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам (КПК) оперативно реструктурировать долги заемщикам, чье финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса.

Также заемщики могут попросить конвертировать валютные кредиты в рублевые. Регулятор призвал банки идти навстречу клиентам, которые направят такие обращения до 30 сентября 2020 года.

Реструктуризация долгов с 1 марта по 30 сентября 2020 года не должна сказаться на кредитной истории заемщиков. Регулятор советует бюро кредитных историй не учитывать эти случаи при формировании индивидуального рейтинга заемщика. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О кредитных историях».

Кроме того, банкам, МФО и КПК не рекомендуется начислять повышенные проценты, штрафы и пени за просрочки выплат в связи с коронавирусом. От штрафных платежей также должны освободить индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые понесли финансовые потери из-за пандемии с 1 марта 2020 года.

Поддержка заемщиков не означает, что какие-либо долги будут списаны. Реструктуризация подразумевает пересмотр условий кредита – например, удлинение срока выплат с уменьшением ежемесячных взносов или отсрочку платежей на определенный период. Изменение графика платежей возможно только с согласия кредитора.

По материалам Портала Fincult.info

Первоисточник: Министерство финансов Чувашской Республики.