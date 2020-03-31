31 Мар

Посидим дома — позаботимся о себе и окружающих

Находиться дома можно и нужно с пользой. Можно научиться чему-то новому, сделать то, для чего до сих пор не хватало времени... Посидим дома — позаботимся о себе и окружающих. 

Автор записи: anna

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