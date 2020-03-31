31 Мар

Оставайтесь дома!

У России есть возможность учиться на опыте и ошибках европейских стран. Властями многое сделано для  защиты наших граждан от молниеносной атаки коронавируса. Дело — за каждым из нас. Не будьте легкомысленными! Оставайтесь по возможности дома!
 

Автор записи: anna

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