У России есть возможность учиться на опыте и ошибках европейских стран. Властями многое сделано для защиты наших граждан от молниеносной атаки коронавируса. Дело — за каждым из нас. Не будьте легкомысленными! Оставайтесь по возможности дома!
Оставайтесь дома!
У России есть возможность учиться на опыте и ошибках европейских стран. Властями многое сделано для защиты наших граждан от молниеносной атаки коронавируса. Дело — за каждым из нас. Не будьте легкомысленными! Оставайтесь по возможности дома!
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