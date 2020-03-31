Озвучены пути решения дефицита медицинских кадров в сельской местности

Тема стала одной из главных на совещании, посвященном реализации национальных проектов в Чувашской республике. Врио Главы Чувашии обозначил, что к оценке работы в рамках проектов необходимо подходить не только с точки зрения заложенных целевых показателей, но и с точки зрения закрытия тех или иных реальных потребностей.

«Судя по докладам, мы достигнем запланированных цифр по привлечению специалистов в медицинские организации, в частности на селе. Но сегодня очевидно, что потребность больше. Ставлю задачу ориентироваться не на индикаторы, а на объективную необходимость», — отметил Олег Николаев.

Он подчеркнул, что основные пути решения проблемы нехватки медицинских кадров были озвучены Президентом России Владимиром Путиным и касаются целевого обучения. «Первые результаты с набора текущего года мы получим через 5-7 лет, но потребности нам необходимо закрывать уже сегодня. Минздраву поручаю проработать вопрос не только с местными образовательными учреждениями, а предложить Чувашию как место для построения карьеры студентам в соседних регионах. Мы можем предложить хорошую материальную базу, объем практической работы, поддерживаем специалистов в рамках федеральных и региональных программ», — сказал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

