На заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности были озвучены меры поддержки малого и среднего бизнеса

31 марта заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин проинформировал участников заседания о создании плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе.

«Мы даем перспективные прогнозы близкие к негативным и разрабатываем конкретные меры поддержки субъектов бизнеса, однако, отмечу, прямо сейчас сказать о том, что республика испытывает трудности, мы не можем. Например, ситуация на рынке труда в настоящее время стабильная и развивается по прогнозу, который мы сформировали еще до принятия мер противодействия распространению коронавирусной инфекции", — отметил Иван Моторин.

Тем не менее, по его мнению, нельзя игнорировать сложившуюся экономическую ситуацию в стране. Согласно плану работа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности будет выстроена по нескольким направлениям. Основной упор планируется сделать на финансовую поддержку, в том числе со стороны региональных гарантийных и микрофинансовых организаций. Предусмотрены мероприятия по опережающему профессиональному обучению и трудоустройству работников организаций, находящихся под риском увольнения, возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников.

Прорабатываются вопросы введения механизма неприменения штрафных санкций по отдельным государственным и муниципальным контрактам, предоставление ресурсоснабжающими организациями отсрочки платежа за потребленные жилищно-коммунальные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также приостановление назначенных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

«Эти меры утверждаем как основу, поскольку некоторые моменты, связанные с деталями их реализации, только принимаются в виде законодательных актов на федеральном уровне. С появлением нормативных документов озвученные меры будем наполнять, в том числе и финансовым содержанием. Я бы обратил внимание еще на одну форму поддержки — мы подключаем предприятия к работе над производством дефицитных товаров — например, тех же медицинских масок или иных защитных средств. В дальнейшем эта работа может позволить предприятиям выйти и за пределы рынка Чувашской Республики», — подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики