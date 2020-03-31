МВД по Чувашской Республике предупреждает о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции

Преступники могут использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.

30 марта на улице 50 лет Октября в Чебоксарах 34-летней горожанке, которая шла в магазин, преградили путь двое мужчин в марлевых масках. Незнакомцы напомнили о режиме самоизоляции и предложили помочь в приобретении продуктов. Для этого они попросили отдать им банковскую карту или наличные деньги. Женщина отказалась от их услуг, тем более до магазина она уже дошла. В настоящее время устанавливаются личности этих мужчин, выясняются обстоятельства произошедшего.

Полицейские предупреждают, что аферисты могут использовать различные приемы, например, сообщить о несуществующей болезни у вас или ваших родственников и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. Продолжают активно атаковать жителей республики мошенники под видом банковских работников, которые заявляют о несанкционированном списании денег с карты. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное. Не перечисляйте незнакомцам деньги и не называйте реквизиты своей банковской карты!

МВД по Чувашской Республике рекомендует сообщать в полицию по телефону 02 (102 – с сотового) о таких сомнительных предложениях. Прежде чем принимать решение, посоветуйтесь с вашими близкими. И ни под какими предлогами не допускайте в квартиру посторонних лиц.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.