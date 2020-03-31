Как правильно использовать медицинские маски?

В условиях пандемии коронавируса одноразовые маски стали дефицитным товаром. В то же время не все знают, как надевать медицинскую маску правильно и какие медицинские маски бывают вообще.

Что нужно знать о медицинских

масках, как носить медицинскую маску, чтобы она в действительности защищала от

бактерий и вирусов, а в каких случаях медицинские маски бесполезны?

История появления

Медицинская, или хирургическая маска, а в народе “гармошка” — одноразовое изделие, которое

закрывает рот и нос, тем самым обеспечивая барьер для передачи инфекционных

частиц от больного человека к здоровому. Она не помогает от опасных химических

веществ или серьезных бактерий и вирусов (нужен респиратор).

Вероятно,

прототипом сегодняшней медицинской маски является кожаная маска чумного

доктора, напоминающая клюв птицы. В середине клюва находились ароматические

соли и лекарственные травы, которые должны были помочь врачу справиться с

запахом разлагающейся плоти, а также защищали от бактерий.

Уже

в XIX веке в качестве маски служил кусок шерстяной ткани с клапаном. В начале

ХХ века ученый Шредер доказал

эффективность маски как средства, препятствующего распространению микроорганизмов

от больного человека. Маску широко использовали во время “испанки” — вируса

гриппа, который унес жизни миллионов человек.

Впервые

хирург надел маску в 1896 году, а с 1920 года марлевые маски — обязательны для

использования в медицинских учреждениях. Марля в качестве материала для

медицинских масок использовалась долгое время, пока не стали производить

одноразовые медицинские маски из спанбонда — нетканого синтетического

материала. У современной медицинской маски три слоя — два внешних и третий

фильтрующий между ними. Именно последний слой важен, поэтому не имеет значения,

какой стороной надевать маску. Микробы одинаково будут собираться как на белой

стороне маски, так и на цветной. Трехслойные маски обладают степенью защиты до

95,9 %. Иногда в масках есть четвертый слой — для защиты от попадания

биологических жидкостей. Степень фильтрации четырехслойных масок достигает 99 %.

По одному краю маски есть алюминиевая гибкая вставка, которая помогает маске

плотно прилегать к носу. Для закрепления маски на лице на изделие пришивают

завязки, ушные или эластичные петли.

Время ношения и эффективность

Выделяют

одноразовые маски в зависимости от назначения: повседневные и

специализированные. Повседневные (процедурные)

маски имеют три слоя и бывают взрослых и детских размеров. Специализированные (хирургические)

маски обладают четырьмя слоями, могут иметь специальный экран.

Одноразовые маски бывают

стерильными и нестерильными. Стерильные маски нужны только в операционных,

лабораториях и т.д. Носить одноразовую

маску можно 2-6 часов. Все зависит от внешних условий и соблюдений

правил личной гигиены. Так, в период эпидемий ношение маски дольше 2-х часов

бесполезно.

Нельзя трогать маску руками,

ведь инфекция может находиться на руках, а потом попасть на слизистые оболочки

глаз или рта.

Некоторые

медики советуют для лучшей защитной эффективности капнуть по центру маски и

сбоку по несколько капель эфирного масла чайного дерева, которое обладает

антисептическими свойствами.

Существует новый вид защитных масок — PITTA.

Это многоразовая маска, которая удерживает до 90 % микрочастиц пыли и

воздушно-капельных смесей. PITTA изготавливается из полиуретана. Врачи считают,

что такая маска лучше защищает, поскольку плотнее прилегает к лицу. Маски PITTA

отлично моются и после очистки снова готовы к использованию. Использовать маску

PITTA можно 2 месяца.

В качестве защиты от коронавируса ВОЗ рекомендует

использовать респираторы N95 или FFP2. Маски-респираторы

оснащены клапаном выдыха для выведения влаги. Пользуясь таким видом защиты,

стоит придерживаться правил гигиены. Перед съемом респиратора с лица надо мыть

руки, как и после того, как его сняли. Даже маски-респираторы могут быть как

одноразовыми, так и многоразовыми. Самые лучшие из масок-респираторов можно

носить только несколько дней.

Эффективность медицинских масок не

единожды тестировали в медицинских учреждениях и общественных местах. Доказано,

что они в действительности препятствуют заражению от вирусов, передающихся воздушно-капельным

путем. В то же время маски имеют крупные поры, поэтому мелкие частицы все же

могут проникнуть через ткань.

Уильям

Шаффнер, профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинской

школы Университета Вандербильта, заявил, что многоразовые маски могут быть

бесполезны, поскольку не все их правильно очищают. Исследования, проведенные в

2015 году в американских больницах, показали, что медработники, носящие

многоразовые маски, страдали от ОРВИ чаще, чем их коллеги, которые пользовались

одноразовыми вариантами. Причина как раз в сложности очистки.

Как выбрать медицинскую маску

Хорошая

медицинская маска должна идеально

подходить по размеру, только так она может защитить от вирусов. Как было

замечено выше, правильное положение маски - плотное

прилегание, поэтому детям взрослые маски не подходят.

У

маски должен быть хороший носовой

фиксатор, который не скользит и не натирает кожу. Маска должна иметь гофрировку, которая

обеспечивает комфорт при носке, отсутствие контакта изделия с губами, плотность

натяжения изделия. Лучше, если в составе маски не будет латекса, который может

вызвать аллергическую реакцию. Завязки или петли на маске должны хорошо ее фиксировать на лице, не вызывая

при ношении дискомфорта.

Как правильно надевать медицинскую маску

Медицинскую

маску надевают в помещениях, транспорте либо при прямом контакте с

инфицированным человеком. На улице (не в

толпе) риск заболевания минимален и в ношении маски нет

необходимости.

1) Вымыть руки с мылом и продезинфицировать

антисептиком.

2) Держать

маску цветной стороной и креплениями петель (завязками) наружу.

Надеть маску так, чтобы она полностью закрывала нос,

рот и подбородок.

рот и подбородок. Убедиться в удобном прилегании фиксатора на

переносице.

переносице. Расправить маску снизу на подбородке.

Закрепить и убедиться,

что в маске комфортно, она плотно

прилегает к лицу.

Снимают маску исключительно

за петли или развязывают завязки, не касаясь ткани!

Если

маска намокла от кашля, чихания или просто дыхания, ее необходимо заменить немедленно. Использованную

медицинскую маску помещают в пакет, герметично закрывают и выбрасывают. Одноразовые

медицинские маски не используют

повторно, не хранят в сумке или кармане.

При

контакте с маской руки необходимо мыть

с мылом либо дезинфицировать антисептиком.

Источник: Корреспондент.net.