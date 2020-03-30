Чувашия присоединилась к акции по поддержке пожилых в ситуации коронавируса #МыВместе

21 марта в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Что делать тем, кто старше 65 лет и оказался на карантине?

Позвонить на телефон «горячей линии» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам можно 8-800-200-34-11.

Далее с вами свяжутся волонтеры регионального штаба. Волонтёры могут помочь в покупке продуктов и лекарств. Вместе мы справимся со всеми трудностями и поддержим каждого.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

