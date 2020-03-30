Ситуация с COVID-19 в Чувашии под контролем

Тема стала одной из главных на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олега Николаева и членов республиканского правительства.

По информации Министерства здравоохранения Чувашской Республики на 30 марта с начала года медицинское обследование прошли 1333 человек, под медицинским наблюдением остаются 884 человека. В республике на данный момент зафиксирован один случай COVID-19.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов доложил, что в боксах Больницы скорой медицинской помощи на изоляции находятся 19 человек, их анализы показали отрицательный результат.

С 27 марта в республике начали работать мобильные бригады, которые проверяют граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Медицинские работники выезжают совместно с сотрудниками МВД, Центра гигиены, Роспотребнадзора и представителями администраций муниципалитетов.

«На утро 30 марта вручено 1362 постановления Роспотребнадзора о необходимости изоляции, выявлено 7 нарушений режима, принудительно отправлены в изоляцию 3 человека», — отметил Владимир Степанов.

В целом ситуация по распространению вируса в регионе стабильная. Однако остается ряд проблемных вопросов. В аптечной сети в продаже по-прежнему отсутствуют средства индивидуальной защиты. Как заверил министр здравоохранения Чувашии, на этой неделе ожидается поступление в республику 300 тысяч масок, параллельно с этим прорабатывается тема поставок защитных костюмов, перчаток, дезинфицирующих средств.

«Мы с вами предприняли ряд мер по повышенной готовности, и пока нам приходится эти меры усиливать. Число людей, которые находятся под наблюдением, увеличивается. Из зарубежных стран прибыли порядка 5 000 человек. Работа продолжается, мы ее контролируем. Выражаю слова благодарности врачам, сотрудникам МВД и Роспотребнадзора», — подчеркнул Олег Николаев.

В соответствии с поручением врио Главы Чувашии, была выстроена система оказания адресной помощи жителям республики, которые относятся к зоне наибольшего риска.

Сегодня на территории региона проживают около 200 тысяч человек старше 60 лет. Им рекомендовано находиться в режиме самоизоляции. Правительство Чувашии в рамках работы волонтеров организовало работу бесплатной горячей линии. По телефону 8-800-201-32-60 людям старшего возраста можно обратиться за помощью по доставке продуктов и лекарственных препаратов, в решении бытовых вопросов.

«Мы, как правительство, взяли на себя функцию координации работы всех волонтерских центров, которые помогают тем, кто вынужден был самоизолироваться. Люди, независимо от обстоятельств, должны получить соответствующее внимание» — сказал Олег Николаев.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева сообщила, что в ближайшее время заработает единый портал, содержащий полезную информацию по организации досуга в самоизоляции. Там будут размещены онлайн — версии посещения учреждения культуры, спорта республики, опубликованы курсы повышения квалификации, мастер-классы и онлайн-уроки, видео-тренировки.

«Уверена, что этот портал будет интересен не только жителям старше 60, но и всем, кто сейчас вынужден находиться дома. Это возможность, когда можно провести время с пользой», — резюмировала Алла Салаева.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.